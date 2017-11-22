Uber заплатила хакерам $100 тыс, которые украли данные пользователей

Всего были украдены данные 50 млн пользователей, утверждают СМИ.

Издание Bloomberg выяснило, что в прошлом году компания Uber поверглась хакерской атаке, в результате которой злоумышленники похитили данные о десятках миллионов пользователей и миллионах водителей.

Если говорить конкретнее, то хакеры похитили адреса электронной почты и номера телефонов 50 млн человек, которые пользовались услугами Uber, а также 7 млн водителей, включая данные о 600 тыс. водительских удостоверений.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, руководство узнало о нем в ноябре, но решило не придавать его огласке. Вместо этого двум хакерами заплатили 100 тыс. долларов за молчание и уничтожение украденных данных.

Uber заплатила хакерам $100 тыс., чтобы скрыть факт кражи данных 50 млн пользователей Нынешнее руководство Uber возлагает ответственность за эти действия на бывшего главу компании Трэвиса Каланик, бывшего главу службы безопасности Джо Салливана и бывшего главного юриста Крэйга Кларка.

После инцидента Uber наняла Мэтта Олсена, который до этого работал в Агентстве национальной безопасности США.

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