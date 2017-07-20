Убийство Павла Шеремета: что известно о расследовании дела в годовщину смерти журналиста

Утром 20 июля 2016 года Украина содрогнулась от шокирующей новости: прямо в центре Киеве вследствие взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Hyser вспоминает все, что сейчас известно об этом резонансном деле.

Авторитетного журналиста, одного из руководителей издания "Украинская правда" Павла Шеремета убили ровно год назад. В его автомобиле сработало заложенное ночью взрывное устройство, которое не оставило Шеремету никаких шансов на спасение. Эта трагедия взорвала украинское информационное пространство, ведь последний раз такое дерзкое убийство журналиста произошло в 2000 году, когда был убит Георгий Гонгадзе.

Павел Шеремет: интернациональный борец за свободу слова

За время своей карьеры Павел Шеремет успел поработать в трех странах - родной Беларуси, России и Украине.

Родился он в Минске 28 ноября 1971 года. После окончания средней школы учился на историческом факультете Белорусского государственного университета. После завершения третьего курса бросил этот вуз и поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского экономического университета.

В журналистику Павел Шеремет погрузился в начале 90-х. Он начинал как консультант экономических программ, а в 1994 году стал ведущим еженедельной аналитической программы "Проспект".

Постепенно авторитет Шеремета в белорусской журналистике рос, при этом он находился в оппозиции к президенту Александру Лукашенко.

"Лукашенко - это уже не смешно. Это серьезный противник с колоссальной интуицией, звериным чувством опасности и сумасшедшей жаждой власти", - предупреждал Павел Шеремет.

Из-за гражданской позиции Шеремета на родине его несколько раз задерживали правоохранительные органы. В 1999 году журналист начал вести аналитическую программу "Время" на российском телеканале ОРТ. Впоследствии он вспоминал, что это был не самый удачный опыт, ведь в России тоже начали проявляться первые признаки давления на свободу слова. Впрочем, в течение многих лет Шеремет пытался делать независимую журналистику в стране, которая заметно изменилась после прихода к власти Владимира Путина.

В 2005 году Шеремет стал инициатором создания информационно-аналитического интернет-сайта "Белорусский партизан", который выступал с резкой критикой Александра Лукашенко и его политики. В 2010 году Павла Шеремета лишили белорусского гражданства.

С 2012 года он начал вести блог на сайте "Украинской правды" и в том же году выступил одним из создателей нового проекта издания - "Историческая правда". Позже белорусский журналист стал исполнительным директором "Украинской правды".

Летом 2015 года Шеремет начал вести авторскую передачу "Диалоги" на украинском телеканале "24". С осени 2015 года по апрель 2016 года был ведущим на "Радио Вести".

Павел Шеремет получил ряд наград и премий в журналистике. Например, в 1998 году ему присудили премию Международного комитета защиты журналистов за вклад в развитие свободы слова. В 2002 году Шеремет стал лауреатом премии ОБСЕ за демократию и защиту прав человека в области журналистики.

Шеремет был женат, у него остались двое детей - сын Николай и дочь Елизавета.

Основные версии убийства

Напомним, что 20 июля 2016 года в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого взорвалась машина, в которой находился Павел Шеремет.

Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле. В Министерстве внутренних дел установили, что в машине сработало самодельное взрывное устройство мощностью от 0,4 кг до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Несмотря на то, что с момента убийства Павла Шеремета прошел год, вопрос об организаторах и мотивах этого преступления остается открытым. При этом высокопоставленные чиновники во главе с президентом Петром Порошенко не раз заявляли, что для них раскрыть данное преступление - "дело чести". Однако за год выйти на организаторов так и не удалось.

Сразу же после трагедии правоохранители выдвинули несколько основных версий преступления. Пожалуй, главной из них стал так называемый российский след. Мол, спецслужбы Российской Федерации устроили теракт, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом после резонансного убийства заявляли советники министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и Зорян Шкиряк. Через полгода после убийства Арсен Аваков также упомянул о "кремлевском следе".

Тем не менее недавно вышел отчет международной неправительственной организации Комитет по защите журналистов, в котором говорится, что следствие не нашло подтверждений этой версии, кроме некоторых косвенных улик.

"Украинские власти заявляют о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но при этом не предъявляют убедительных доказательств в поддержку своей главной линии расследования - участии России. В период напряженности между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения. Однако многие родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности", - сказано в отчете.

Кроме того, правоохранители рассматривают такие версии, как конфликт личных или деловых интересов, месть белорусских или российских спецслужб, профессиональная деятельность Шеремета и давление на издание "Украинская правда".

Кстати, следствие не исключает, что убийцы могли банально ошибиться. Возможно, их целью была владелец "Украинской правды" Алена Притула. Впрочем, эту версию рассматривают как маловероятную.

Журналистское расследование

В мае 2017 года журналисты проекта "Слідство.Інфо" совместно с представителями международной сети OCCRP представили документальный фильм "Убийство Павла", в котором рассказали о некоторых неизвестных до этого момента эпизодах.

В частности, авторы фильма смогли опознать автомобиль, стоявший под домом Шеремета в ночь перед совершением убийства. Журналисты поговорили с водителем, которым оказался бывший сотрудник СБУ. Примечательно, что правоохранители этого так и не сделали.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения журналисты установили, что мужчина и женщина, которых подозревают в установке взрывного устройства, 20 июля находились неподалеку от места взрыва. Помимо этого, расследователи сообщили, что сотрудники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Шеремета. Затем его вернули пустым.

После выхода фильма-расследования СБУ наконец-то допросила бывшего сотрудника департамента оперативно-технического документирования Игоря Устименко, которого журналисты заметили возле дома Павла Шеремета накануне убийства.

Вместе с тем в СБУ заявили, что пропавшие записи с камер были переданы следователю.

Важно отметить, что именно после выхода журналистского расследования стало известно о том, что за Павлом Шереметом вели наблюдение как минимум две группы лиц. Первая - киллеры, которые готовили покушение, а вторая - Устименко и его неизвестный напарник. Тем не менее, четкого ответа на вопрос о том, что делали действующие на тот момент сотрудники СБУ под домом журналиста, пока никто так и не дал.

Незавершенное дело

Невзирая на громкие заявления чиновников, общественность, коллеги убитого журналиста и международное общество сходятся во мнении, что до раскрытия дела Шеремета еще очень далеко.

"Украина не смогла предоставить доказательства, подтверждающие ее заявление о причастности России, а недостатки в расследовании вызывают сомнения в том, что Украина способна провести его независимо", - заявили в Комитете по защите журналистов.

Хотя власти заявляют, что по делу Шеремета было допрошено более 3 тыс. человек, но следствие никому даже официально не объявило подозрений, не говоря о задержании преступников.

Пожалуй, главная проблема в деле Павла Шеремета заключается в том, что никто не хочет брать на себя ответственность за его расследование.

Например, Петр Порошенко явно хочет держаться в стороне, постоянно призывая правоохранителей публично отчитываться о ходе расследования убийства, но никак не способствуя прогрессу в этом деле. Разные силовые структуры в свою очередь пытаются переложить ответственность на плечи коллег.

В том, что достичь существенного прогресса в расследовании не удалось, признается даже генеральный прокурор Юрий Луценко. В недавнем интервью проекту "Радио Свобода" он заявил: "По поводу Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается".

15 июня руководитель Национальной полиции Сергей Князев признался, что пока не может назвать имя человека, который стоит за убийством журналиста. Фактически сейчас известно только то, что правоохранители продолжают вести экспертизы и проверять версии.

Возможно, в честь годовщины смерти журналиста правоохранители наконец-то хоть немного прольют свет на это дело. Но после целого года бездеятельности вряд ли стоит ожидать молниеносного прогресса и раскрытия сенсационных фактов.

Алексей Мельниченко

Hyser

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