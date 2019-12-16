Убийство Шеремета: Подозреваемая Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения", - написал Добош слова Кузьменко.

Он отметила, что когда будет установлена ее непричастность к убийству, она публично "растопчет репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу".

"Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу", - цитирует Добош слова Кузьменко.

Как сообщал NEWSONE ранее, подозреваемые в убийстве Павла Шеремета упоминали "покровителя", на которого они возлагали надежды во время телефонных разговоров.

Напомним, правоохранители задержали и объявили подозрение лицам, причастным к убийству журналиста Павла Шеремета.

Выяснилось, что задержали рок-музыканта группы Riffmaster, военнослужащего Андрея Антоненко и волонтерку, доктора-рентгенолога Юлию Кузьменко. Правоохранители рассказали о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на брифинге 12 декабря.

Нацполиция сообщила подозрение пяти людям в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Правоохранители объявили подозрение лишь троим из пяти лиц, которых считают причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета овцами в стаде.

Защитник фигурантки по делу убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош опубликовал текст подозрения волонтеру.

Прокуроры просят судей арестовать фигурантку дела убийства журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко без права внесения залога.

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Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк заявил самоотвод в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, рок-музыкант и военный Андрей Антоненко накануне обысков просил вынести из квартиры мину МОН-50.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил Юлию Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года без права залога.

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