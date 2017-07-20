Убийство Шеремета: расследование под покровом тайны

Год назад, 20 июля 2016, в центре Киева был убит журналист Павел Шеремет. Он ехал на работу, когда в его автомобиле сработало самодельное взрывное устройство, которое было закреплено под водительским сидением на днище машины

Следствие рассматривает несколько версий относительно возможных мотивов убийства журналиста. Это профессиональная деятельность, личная неприязнь, убить пытались Алену Притулу и убийство, направленное на дестабилизацию ситуации в Украине, с российским следом.

Сейчас приоритетной версией следствие все же считает его журналистскую деятельность как в Украине, так и за ее пределами. Ведь в своих публикациях и выпусках программ Шеремет часто критиковал действующую власть в Украине, Республике Беларусь и в Российской Федерации. Однако ни исполнителей, ни организаторов убийства до сих пор не установили.

Параллельно собственное расследование убийства Шеремета ведут журналисты. В документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения, они установили, что взрывчатку ночью под его авто заложила женщина. Прикрывал ее мужчина. Камеры их зафиксировали и утром 20 июля рядом с местом взрыва.

Также журналисты установили, что в ночь перед гибелью у дома Шеремета был работник Службы безопасности Украины Игорь Устименко. Однако в СБУ заявили, что мужчину из спецслужбы давно уволили и в тот момент он никаких задач ведомства не выполнял.

После обнародования фильма, генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что в деле об убийстве Павла Шеремета следствие допустило ошибки. А именно - не изъяло важнейшую камеру наблюдения, запись которой впоследствии обнаружили журналисты.

Politeka узнала, почему следствие за год до сих пор не идентифицировало виновных, не предоставило убедительных доказательств ни одной из версий убийства, раскроют ли дело и когда это произойдет.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы:

- Информация о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - это тайна следствия. Поэтому о них и не слышим. В Украине органы правопорядка не идеальные, но все же у них есть понимание, что некоторые вещи разглашать нельзя. Например, если объявить версии, которые рассматривают, потенциальный преступник будет знать, куда идет следствие, каков круг подозреваемых, кого поймали и попытается всячески скрыть следы.

В Украине сложилась плохая практика, когда все расследования или обвинения идут через Facebook. Все думают, что так и должно быть. Но нет. Следствие - это кропотливая работа, тем более в таком сложном деле, как убийство Шеремета. Понятно, что все тщательно готовили.

Органы правопорядка заинтересованы в расследовании этого дела. Тем более, что в деле явно просматривается российский след. Особых причин, по которым он мешал украинской власти, я не вижу. Но все же нужно поднять и рассмотреть все конфликты. Потому что иначе разговоры абстрактные.

Следствие должно назвать конкретные доказанные факты, собранные в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Уголовно- процессуальным кодексом, чтобы их можно было использовать в суде в качестве обвинения. По-другому - это все только разговоры и гадания на кофейной гуще.

Выявить круг подозреваемых лиц сложно. Процедура убийства была затруднена. Его совершили профессионалы. Все же, через год следствия определенный круг подозреваемых должен быть. За это время уже можно было найти и предъявить общественности причастных к убийству лиц. Передать их в суд. Далее - искать других. Или же признать, что лица, которые подозреваются в убийстве, сейчас находятся за пределами украинского правосудия. Например, на территории Российской Федерации. В таком случае, их можно судить заочно.

Посмотрим, чем все закончится. Хотя, чем быстрее, тем лучше. Такие дела расследуют по горячим следам. Если же проходит больше года, трудно будет их обнаружить. Особенно если участники, заказчики и исполнители находятся за рубежом.

Сергей Таран, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Социовымир", директор Международного института демократий:

- Журналист Павел Шеремет не занимался расследованиями, которые могли бы стать мотивацией для украинских политиков, чтобы его убить. Поэтому, скорее всего, к этому причастны иностранные спецслужбы, которые были задействованы для демонстрации Украине и миру, что у нас преследуют журналистов, особенно если они переехали из русскоязычных стран. Такие преступления расследовать очень сложно. Расследование, как правило, длится долго. Яркий пример - убийство 35-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди, до сих пор не раскрыто. Поэтому надеяться, что за год найдут и убийцу, и заказчика было бы наивно. Хотя, конечно, общество этого ждет.

В убийстве Шеремета просматривается российский след. Белорусское руководство не было замечено в том, что занималось терроризмом в других странах. Россияне же подобное практикуют, и не только в Украине.

Дело будут расследовать довольно долго. Если российский след, нужно проводить серьезные следственные действия и на территории Российской Федерации, что сейчас фактически невозможно. Думаю, в конце концов, на заказчиков все же удастся выйти. Возможно, их назовут, но вряд ли сразу найдут.

Ольга Головка

Politeka

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