Убийцу Д.Вороненкова похоронили в Павлограде

В Днепропетровской области похоронили киллера, застрелившего российского депутата Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Павла Паршова 1988 года рождения, который 23 марта в центре Киева расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, похоронили сегодня на Павлоградском кладбище.

Присутствующие от комментариев отказались.

Напомним, 23 марта в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова .

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице .