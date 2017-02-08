Убийцы Гиви воспользовались ослаблением охраны террориста - Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что убийцы Гиви воспользовались тем, что в боях под Авдеевкой боевик получил ранение в ногу, а четырех его охранников убили.

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас рассматривается версия с убийством боевика из огнемета.

Скорее всего, Гиви устранили люди Захарченко.

Бутусов отметил, что после устранения Толстых в "ДНР" не осталось самостоятельных полевых командиров, кроме Захарченко.

Напомним, в результате взрыва в так называемой "ДНР" погиб командир банды сомалийских боевиков Михаил Толстых (Гиви).