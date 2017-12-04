Убийцы Окуевой мертвы: подробности расследования

Появились неожиданные подробности расследования дел об убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Игоря Мосийчука

Об этом сам политик пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что прошло уже полтора месяца со дня покушения на его жизнь, в результате которого погиб его охранник и случайный прохожий. Приблизительно такое же время прошло со дня жестокого убийства Амины Окуевой, бойца АТО.

От "убийцы" Окуевой избавились в поле

"Сейчас уже можно сказать, что утверждение Адама Осмаева о том, что покушение на меня и убийство Амины дело рук одних и тех же лиц следы которых тянутся на Кавказ к Рамзану Кадырову и соответственно его кремлевского хозяина, полностью подтвердились", - заявил нардеп.

В то же время Мосийчук уверен, что найти исполнителей будет крайне не просто. По его мнению, большинство исполнителей и организаторов этих двух преступлений, методично зачищают и убивают.

Правоохранители в настоящее время стараются принимать все меры, чтобы задержать живым хоть кого-то.

"В то же время ни для меня, ни для Адама Осмаева, ни для любого из врагов Кадырова - Путина опасность не миновала. Мы живем в постоянном ожидании новых покушений и новых наемных убийц. И с каждым разом мы становимся все сильнее и сильнее и второй раз мы им не простим", - подытожил политик.

Как уже сообщала Politeka, автомобиль Амины Окуевой обстреляли на железнодорожном переезде у поселка Глеваха вечером 30 октября. Доброволец АТО Окуева умерла в тот же день.

Также мы рассказывали, как Амина Окуева помогала бороться с российской агрессией в Украине.

Источник: Politeka

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