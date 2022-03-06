Учасники антарктичної експедиції звернулись до українців

Подякували військовим. Українські полярники, які наразі працюють на антарктичній станції “Академік Вернадський”, звернулися до всіх жителів України та висловили подяку українським захисникам.

“Війна застала нас далеко від дому, на найвіддаленішому рубежі України, де майорить наш синьо-жовтий прапор. Як і в українців у всьому світі, наші серця сповнені болю від того, що відбувається у нас на Батьківщині. Наші міста та села зазнають бомбардування, гинуть люди. На жаль, поки що ми не можемо долучитися до військових, лав тероборони та волонтерів. Але, як усі ви, ми робимо все, що в наших силах, ми допомагаємо нашій державі фінансово та інформаційно”, – йдеться у зверненні полярників.о

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