Участь у місцевих виборах планують брати 82% українців - опитування

Переважна більшість українців, 82%, збираються брати участь у місцевих виборах у жовтні. Більшість з них вважає, що вибори будуть чесними. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва.

"Переважна більшість громадян (82%) збирається брати участь у місцевих виборах, що відбудуться у жовтні. Показово, що політична мобілізація є високою в усіх регіонах України", - йдеться у результатах дослідження.

Не планують йти на вибори 6,1% громадян, а 7,5% ще не визначилися. Серед важливих рис кандидатів українці відзначили доброчесність (55,5%), досвід успішного управління громадою (48,4%), наявність чіткої програми дій (47,1%).

"Більшість українців (57%) вважає, що вибори в цілому будуть чесними: при цьому 16% респондентів упевнені в тому, що вибори пройдуть без порушень, ще 41% думають, що окремі порушення не вплинуть на кінцевий результат. Водночас майже чверть громадян (23%) припускають, що результати виборів можуть бути перекрученими, а 6% впевнені, що результати будуть повністю підтасовані", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, дослідження було проведене з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано було більше 2 тис. респондентів серед дорослого населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за останню добу поліцейські відкрили сім кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу, загалом з 5 вересня - дня старту цього процесу - їх уже 80.