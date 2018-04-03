Участника Евромайдана Бубенчика задержали по подозрению в покушении на "беркутовцев"

Участника Революции Достоинства и антитеррористической операции Ивана Бубенчика задержали во Львовской области в по подозрению в покушении на убийство "беркутовцев" в феврале 2014 года. Задержанного доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, сообщает Hromadske.ua.

Вечером во вторник, 3 апреля, суд должен избрать Бубенчику меру пресечения. По словам режиссера Владимира Тихого, задержанному инкриминируют убийство двух сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" 20 февраля 2014 года.

Глава Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил задержание Бубенчика.

"Исполнялось постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он неоднократно вызывался для допроса. После того, как появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После этого его уведомили о подозрении. Сейчас будет суд об избрании ему меры пресечения", - пояснил он в комментарии "Громадському радіо".

Во время Евромайдана Иван Бубенчик был активистом 9-й сотни Самообороны. В интервью, которое вошло в документальный фильм "Слом. По следам Революции" он заявил, что 20 февраля 2014 года вел огонь из автомата Калашникова по "беркутовцам" из здания Консерватории. Свои действия он пояснил необходимостью остановить убийства майдановцев и вынудить "Беркут" отступить. После выхода фильма Бубенчика допросили в качестве свидетеля.

В феврале 2016 года в интервью Bird in Flight Бубенчик заявил, что он якобы убил двоих "беркутовцев", однако впоследствии опроверг эту информацию.

После начала войны в Донбассе Бубенчик вступил в ряды добровольческого батальона МВД "Днепр-1", принимал участие в АТО, получил боевое ранение. Награжден орденом "За мужество", а также волонтерской медалью "За оборону страны", получил звание Народного Героя Украины.

В феврале 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении привлечения к уголовной ответственности участников Революции Достоинства за их действия во время акция протеста в 2013-2014 годах.

По материалам: Громадське радіо / Hromadske.ua /