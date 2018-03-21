Участникам массовых акций на Закарпатье запретили носить балаклавы и маски

В Закарпатской области участникам массовых акций запретили закрывать лица балаклавами или масками. Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщает его пресс-служба.

Документ рекомендует Главному управлению Нацполиции в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить запрет участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

С профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами", - заявил Москаль.