Участники протеста против рынка земли принесли под Раду свинью в гробу

Участники акции протеста против принятия законопроекта No2178-10 о запуске рынка земли принесли под Верховную Раду тушку свиньи в гробу.

"Символические "похороны" олицетворяют будущее направления животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - объясняется в фейсбуке Всеукраинской аграрной рады, которая организовала акцию.

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.