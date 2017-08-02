Ученые из США выяснили, что красное вино помогает в похудении

Американские ученые из Университета Орегона пришли к выводу, что регулярное употребление красного вина помогает бороться с лишним весом, сообщает УНН.

Исследователи утверждают, что красное вино поможет похудеть, а также улучшит состояние пациентов, которые страдают жировым заболеванием печени (жировым гепатозом). Такому действию способствует особенный химикат, который содержится в напитке. Именно он способен замедлить рост уже существующих жировых клеток и препятствовать формированию новых.

Ученым удалось установить, что бокал красного вина или виноградного сока помогает людям улучшить их состояние, особенно, если они страдают от метаболических расстройств.

"Дело в том, что в винограде содержится эллаговая кислота, которая значительно замедляет рост существующих жировых клеток и формирование новых. Кислота также ускоряет метаболизм жирных кислот в клетках печени", - подчеркивают ученые, уточняя, что речь идет об умеренном употреблении вина. Так как большая доза алкоголя способна разрушительно воздействовать на печень человека.

Для того, чтобы подтвердить свои догадки, исследователи подвергли выращенные в лаборатории жировые и печеночные клетки воздействию экстракта из четырех натуральных химикатов, которые и содержатся в красном вине.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые из Эксетерского университета после множественных экспериментов, пришли к выводу, что алкоголь улучшает память. Исследователи поместили испытуемых в естественные условия жизни и позволили им самостоятельно выбрать дозу алкоголя. Подытожив результаты специалисты заявили, что люди, употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще.