Ученые NASA обнаружили луну, находящуюся вне Солнечной системы

Специалисты NASA обнаружили объект, который может быть первой известной луной, находящейся за пределами Солнечной системы, передает ВВС.

Сообщается, что это небесное тело по размерам и массе похоже на Нептун и вращается вокруг планеты размером с Юпитер, однако по весу гораздо тяжелее.

Известно, что сигнал от экзоспутника поймал орбитальный телескоп NASA Kepler; теперь ученые планируют начать исследовать находку с помощью телескопа Hubble. Изучение необычного объекта начнется уже в октябре нынешнего года.

Найдено телескопом Kepler космическое тело получило название Kepler-1623b I. Оно находится на орбите планеты, которая вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 4000 световых лет от Солнца.

По предположению ученых, вероятный экзоспутник сформировался не вместе со своей планетой, а был привлечен ее огромной массой на орбиту значительно позже.

Доктор Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в Нью-Йорке рассказал, что провел большую часть своей взрослой жизни в поисках экзоспутников. В то же время он предостерегает от преждевременных выводов на этом этапе исследования.

"На этом этапе мы могли бы описать находку как нечто, похожее на Луну, но кто знает, это может оказаться и нечто другое. Мы взволнованы ...Статистически, формально - вероятность очень высока. Но действительно ли мы можем доверять статистике? Пока мы не получим измерения с Hubble, по-моему, вероятность - 50 на 50", - уточнил ученый.