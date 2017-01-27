Ученые нашли новый способ лечения депрессии (Verkkouutiset.fi, Финляндия)

Финско-американская группа ученых обнаружила новую молекулу, облегчающую состояние, вызванное депрессией и подавленностью.



Согласно данным Университета города Турку, финские ученые обнаружили, каким образом мозг регулирует состояние депрессии и подавленности. Исследователи заметили, что в активном состоянии протеин JNK подавляет выработку нервных клеток в гиппокампе. Ученые избирательно блокировали активность протеина JNK у мышей. Таким образом удалось способствовать образованию новых нервных клеток в гиппокампе и, как следствие, облегчить состояние, вызванное депрессией и подавленностью.

«Мы обнаружили новую молекулу, воздействие на которую облегчило состояние подавленности и депрессии у грызунов. Неизвестный до сих пор механизм дает нам новую информацию о том, как мозг регулирует настроение и показывает, что JNK-блокатор, который мы использовали в исследовании, может предоставить нам новые возможности в развитии методов лечения нарушений, вызванных депрессией и состоянием подавленности», — говорит руководитель исследования Элеанор Коффи (Eleanor Coffey).

Нарушения, вызванные состоянием депрессии и подавленности, являются одними из самых распространенных и значительных факторов, вызывающих состояние нетрудоспособности и снижающих качество жизни. Многие пациенты, однако, не получают современной врачебной помощи. По словам Коффи, у исследователей уже давно сложилось мнение, что для лечения депрессии современными способами надо лучше понимать механизмы, вызывающие заболевание.

Исследователи использовали вирусную молекулу, чтобы определить, в какой части мозга JNK-блокатор действовал на настроение. Они обнаружили действие молекулы в гиппокампе, то есть том отделе мозга, который отвечает за эмоции и обучение. Блокатор облегчил состояние подавленности и депрессии, контролируя образование новых нервных клеток в гиппокампе.

«В наших исследованиях мы изучили воздействие как нового механизма, так и новой молекулы-блокатора. Следующим шагом будет применение полученных знаний наряду с современными лекарствами. Далее мы будем проводить опыты, в которых будем вводить JNK-блокатор одновременно с использованием обычных антидепрессантов, а затем изучать изменение состояния мышей», — говорит Коффи.

Блокаторы, которые используют исследователи, уже проходят клинические испытания в лечении инфарктов мозга и нарушений слуха.

«Многие фармацевтические компании уже разработали широкий спектр JNK-блокаторов. Однако ранее не было известно, что JNK регулирует и эмоциональное поведение. Действие JNK-блокаторов необходимо серьезно исследовать для лечения проблем, связанных с депрессией и подавленностью», — говорит Коффи.

В научной группе были как финские, так и американские ученые. Результаты исследования опубликованы в газете Molecular Psychiatry.

Сиина Экберг