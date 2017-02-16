Ученые обнаружили на Земле седьмой континент и дали ему имя - Зеаландия.

В четверг, 16 февраля, австралийские и новозеландские геологи заявили о том, что нашли седьмой континент, сообщает Корреспондент.

Ученые опубликовали результаты научного исследования, в котором они сообщают, что Новая Зеландия и Новая Каледония - не изолированные островные цепи, а надводная часть седьмого континента.

По данным источника, седьмому континенту они дали имя - Зеаландия.

Кроме этого геологи пришли к такому выводу после детального анализа земной коры отдельного фрагмента площадью около 4,9 миллиона километров.