Ученые обнаружили в недрах спутника Сатурна признаки жизни

Химический состав выбросов криовулканов спутника свидетельствует, что его недра благоприятны для зарождения и развития жизни

Межпланетная станция Cassini обнаружила, что недра спутника Сатурна Энцелада, извергают водяные струи, которые содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Ученые доказали, что там присутствуют живые микроорганизмы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Выяснилось, что эти соединения являются критически важными для биосинтеза метана микроорганизмами и показывают, что в подповерхностном океане спутника Сатурна присутствуют гидротермальные источники.

Ученые полагают, в подповерхностном океане Энцелада существуют гидротермальные источники, вблизи которых происходят химические реакции между минеральными породами и органической материей.

На Земле такие процессы поддерживают существование в глубинах океанов экосистем анаэробных архей - примитивных микробов, получающих энергию без доступа кислорода.