Ученые определили наиболее комфортные страны для пенсионеров

Ученые из Колумбийского университета в США составили рейтинг стран, где созданы лучшие условия для пожилых людей, сообщает портал EurekAlert!, передает РИА Новости.

Составители рейтинга взяли за основу пять основных критериев: безопасность, здравоохранение, экономическую разницу между богатыми и бедными, производительность трудовых ресурсов и связь поколений.

В первой десятке государств, где имеются наиболее благоприятные условия для жизни людей преклонного возраста, оказались Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, Япония, Ирландия, Дания, Германия, Финляндия и Испания.

Всего в рейтинге фигурируют 30 государств.

Український Бізнес Ресурс

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