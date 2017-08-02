Ученые предупредили о самом долгом затмении Солнца, которое произойдет в августе

В понедельник, 21 августа, текущего года случится самое продолжительное затмение Солнца за всю историю человечества. О соответствующем факте сообщили ученые Национальной солнечной обсерватории Соединенных Штатов Америки на официальном сайте.

По словам ученых, Солнце будет заслонено Луной на протяжении полутора часа. Прогнозируется, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во времена всех прошлых солнечных затмений.

Однако увидеть солнечное затмение в августе смогут лишь люди, находящиеся на территории США, на территории Украины увидеть его будет невозможно.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, коридор затмений в августе - явление нечастое, а на этот раз и вовсе уникальное. Лунное и солнечное затмения делят месяц на четыре равные части, и пик энергий приходится на самую середину месяца. Символично, что затмения попадают на понедельники - 7 августа мы сможем увидеть лунное затмение, которое состоится в 21:20 по киевскому времени.