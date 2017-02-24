Ученые совершили прорыв в борьбе со старением (Dagens Hälsa, Швеция)

Шведские и российские ученые провели совместное исследование для создания средства против старения. Эксперименты проводились с помощью генетически модифицированных мышей. Сейчас на основании исследования уже создается новое лекарство от старости.

Шведские и российские ученые совершили прорыв в области борьбы со старением, проводя эксперименты на мышах, о чем свидетельствует новое исследование. Научная работа велась со станциями выработки энергии для клеток — митохондриями, которые производят всю энергию внутри клетки. Но митохондрии производят и побочные продукты, такие как свободные радикалы и реактивные соединения кислорода, играющие важную роль в старении.

Вред, который наносят реактивные соединения кислорода, можно предотвратить с помощью антиоксидантов, и в данном научном исследовании использовался синтетический антиоксидант SkQ1, прицельно действующий на митохондрии.

Результат экспериментов показывает, что SkQ1 в питьевой воде тормозит проявление физических признаков старения у мышей.

Эксперименты на преждевременно стареющих мышах

В научной работе шведские ученые использовали мышей, которые подверглись генетическому воздействию с тем, чтобы ускорить их старение. Эти мыши живут менее года, то есть в два раза меньше, чем обычные мыши, живущие в среднем два года. Признаки старения у этих мышей — снижение веса, более низкая температура тела, остеопороз, более тонкая кожа, заторможенный эстрогенный цикл у самок — появляются уже на сотый день жизни.

Все эти проявления старости замедлились или вообще не возникли у мышей, в чью питьевую воду добавляли малые дозы SkQ1.

«Эта работа имеет большое значение как с теоретической, так и с практической точки зрения. С одной стороны, она показывает ключевую роль активных форм кислорода, вырабатываемых митохондриями, в старении организма млекопитающих. С другой стороны, открывается путь к лечению старения антиоксидантами, специфически нацеленными на митохондрии», — говорит в сообщении для прессы соавтор исследования Владимир Скулачев. Именно он выделил молекулу SkQ1.

Следующим шагом станет создание препарата для людей на основе SkQ1. Это лекарство быстро пройдет клинические исследования, и, если его одобрят, появится на рынке уже через два-три года.

Ингрид Лунд