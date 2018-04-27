Ученые создали лекарство от рака легких на поздних стадиях

Группа ученых сообщила о создании уникального препарата, действие которого помогает излечить пациента от рака легких на поздних стадиях. Речь идет о препарате BLU-667, показавшего высокую эффективность в лечении крупноклеточного рака легких и щитовидной железы.

Группа зарубежных ученых успешно провела исследования действия препарата BLU-667. Сообщается, что его действие в основном рассчитано на борьбу с крупными клетками рака легких и щитовидной железы.

Экспериментальные пробы подтвердили эффективность разработки. К тому же, действие препарата может на 50% увеличить длительность жизни человека с заболеванием рака.

К слову, ученые из Медицинского института Говарда Хьюза (США) создали уникальный микроскоп, который показал работу клеток внутри организма. Технология позволяет записывать видео в 3D. Информация опубликована в National Geographic.

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