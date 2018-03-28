УЕФА лишил сборную Украины U-17 путевки на финал Евро-2018

Союз засчитал команде техническое поражение в матче с Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал решение контрольно-дисциплинарного органа относительно результата матча сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора к Евро-2018. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Украинской команде засчитано техническое поражение (0:3) в игре с Сербией из-за того, что в ее составе на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух встречах квалификации, со сборными Ирландии и Испании, получили желтые карточки.

Дисквалификация футболистов (одна игра) осталась в силе. ФФУ оштрафована на 2 000 евро.

Таким образом, на счету сборной Украины осталось 2 очка в итоговой таблице соревнований Элит-раунда и команда не попала в финал чемпионата Европы.

ФФУ напоминает, что матч Сербия - Украина закончился победой подопечных Олега Кузнецова со счетом 2:1.