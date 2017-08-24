УЕФА назвал лучших игроков Лиги чемпионов

24 августа 20:30 "Фенербахче" Стамбул 1.14 Х 9.90 "Вардар" Скопье 22.00 24 августа 20:30 "Судува" 5.95 Х 4.14 "Лудогорец" 1.62 24 августа 21:00 АЕК Афины 2.35 Х 3.26 "Брюгге" 3.38 24 августа 21:00 "Видеотон" 2.53 Х 3.22 "Партизан" Белград 3.09 24 августа 21:00 "Скендербеу" Корча 5.20 Х 4.00 "Динамо" (З) 1.71

Закончилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, во время которой были награждены лучшие игроки предыдущего сезона самого престижного еврокубка. Первым делом стоит отметить, что специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина получил легендарный футболист Франческо Тотти. Итальянец был награжден "за выдающуюся карьеру, профессионализм и образцовые личные качества". Тотти всю свою карьеру выступал за "Рому", даже когда у клуба были сложные времена, даже когда ему предлагали фантастические деньги в других клубах.

Также были награждены лучшие игроки в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник и нападающий.

Лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Лучший защитник: Серхио Рамос ("Реал")

Лучший полузащитник: Лука Модрич ("Реал")

Лучший нападающий: Криштиану Роналду ("Реал")

Стоит отметить, что кроме Буффона, все награды забрали игроки "Реала", который выиграл Лигу чемпионов сезона 2016/17.

Антон Прокопов

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