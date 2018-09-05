УЕФА одобрил лозунг "Слава Украине" на футболках сборной

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил лозунг "Слава Украине", который появился на футболке новой формы национальной команды. Об этом сообщает телеканал Футбол 1/2.

По словам функционера, ФФУ обратилась в УЕФА и получила одобрение на размещение лозунга на тыльной стороне футболки. Он отметил, что тем самым сборная получила официальную поддержку со стороны федерации.

"Мы хотим, чтобы "Слава Украине" гремело по всему миру и эти слова всегда поддерживали наших игроков, как на футбольном поле, так и вне его", - добавил Павелко.

Отметим, кроме традиционных желтых и синих цветов новой формы для футболистов, появился и третий комплект - белый. При этом один комплект вратарской формы - оранжевого цвета, а второй - черного.

Впервые в новой форме украинская национальная сборная сыграет 6 сентября. В чешском городе Угерске-Градиште команда Андрея Шевченко проведет дебютный матч Лиги наций против сборной Чехии.

InfoResist.org

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