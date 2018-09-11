УЕФА одобрил создание третьего еврокубка

Лига чемпионов и Лига Европы будут не единственными еврокубковыми турнирами.
Президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли сообщил, что УЕФА одобрил создание третьего еврокубкового турнира, который добавится к уже существующим Лиге чемпионов и Лиге Европы.
"Ждали разрешения от УЕФА, теперь получен зеленый свет на создание третьего турнира, в котором примут участие 96 клубов начиная с сезона-2021/22", - цитирует Аньелли Football-Italia.
Формат нового еврокубка пока не известен. Ожидается, что турнир будет похож на Кубок обладателей кубков, который проводился в прошлом.
Ранее сообщалось, что УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.
http://isport.ua