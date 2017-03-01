Уфологи разглядели на Марсе гигантских улиток (фото NASA)

Уфологи после длительного изучения фотографий поверхности Марса сделали новое открытие: на планете присутствуют окаменелости, похожие на улиток. И это стало очередным доказательством того, что на Марсе когда-то была жизнь.

Некоторые астрономы-любители уверены, что улитки могут быть еще живы.

Фото с сайта nasa.gov

Фотографии Марса передает на Землю ровер Curiosity, и американское космическое агентство NASA регулярно публикует их на своем сайте. Уфологи неизменно находят на снимках доказательства существования инопланетян.

Так, в середине января 2017 года исследователи-любители увидели изображение загадочного воина в скафандре. А в декабре 2016 года они объявили, что на Красной планете есть заброшенный город.

На днях специалисты NASA сообщили, что на Марсе странным образом перемещаются объекты внушительных размеров. Объяснить это странное движение на поверхности планеты никто пока не может.

Ученые лишь предположили, что, скорее всего, перемещения объектов вызваны природным явлением — внезапными резкими песчаными вихрями.

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