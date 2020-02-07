УГО опровергло информацию о ношении сотрудниками оружия в Раде

Управление государственной охраны Украины отрицает ношение своими сотрудниками в здании Верховной рады Украины огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба УГО на странице в Фейсбуке.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

Госохрана обнародовала снимок, на котором у сотрудника УГО отсутствует оружие на поясе.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой медицинской помощи", - подчеркнули в Управлении государственной охраны.

Hubs

http://hubs.ua