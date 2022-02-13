Угорець Лю став олімпійським чемпіоном з шорт-треку

На Олімпійських іграх відбувся фінальний забіг у чоловіків на 500 метрів у шорт-треці.

У фіналі взяло участь п’ять спортсменів, які представляли п’ять різних збірних.

Найшвидшим виявився представник Угорщини Шаоан Лю. Для якого це вже третя виграна медаль в Пекіні, до цього було дві "бронзи". А на минулих Іграх Шаоан став олімпійським чемпіоном в естафеті.

Результати фіналу на 500 метрів:

Шаоан Лю (Угорщина) – 40,338

Костянтин Івлєв (ОКР) – 40,431

Стівен Дюбуа (Канада) – 40,669

Нагадаємо, що збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті та встановила новий олімпійський рекорд.



