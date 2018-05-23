Угрозы ИГ о теракте во время финала Лиги чемпионов в Киеве оказались фейком - СБУ

В СБУ заявили, что провокаторы пытаются посеять панику среди жителей и гостей Киева

Распространенные в Сети пропагандистские материалы террористической организации Исламское государство с угрозами теракта во время финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве являются фейковыми.

Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Уважаемые журналисты! Призываю вас не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы "за поребриком". Действительно, в одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации Исламское государство о якобы запланированной на 26 мая в Киеве террористической атаке во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА", - написала она.

По словам Гитлянской, эксперты спецслужбы, исследовавшие данные угрозы, установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют никакого отношения к самой ИГ.

"Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью - запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины. СБУ делает все от нее зависящее, чтобы праздник футбола состоялся мирно и спокойно", - добавила она.