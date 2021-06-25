Україні прогнозують найспекотніший за останні 30 років липень

Температура повітря в Україні у липні 2021 року може бути рекордно високою за останні 30 років.

Про це сказала завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі Укрінформу.

"Липень в Україні традиційно найспекотніший місяць. Протягом останніх десятиріч відмічається тенденція до підвищення температури повітря. За даними світових прогностичних центрів, липень 2021 року в Україні також може бути досить спекотним, оскільки очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 0,5-1,0° вищою, ніж в останні 30 років", - сказала вона.

Водночас Балабух зауважила, що такі дані не свідчать про збереження високої температури протягом усього місяця. "Можливі короткочасні зниження температури, які разом з вологою приноситимуть атмосферні фронти та циклони. Липень - це традиційно місяць інтенсивних злив, гроз, граду, шквалу. Липень 2021 не буде винятком. Протягом місяця ми також будемо свідками досить інтенсивних конвективних явищ", - додала експерт.

Крім цього, вона розповіла, що протягом останніх 30 років (з 1991 до 2020 рр.) зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5° порівняно з кліматичною нормою 1961-1990 років. Водночас останні десять років місяць був теплішим уже майже на 2°, при цьому у 2010 та 2012 роках "аномалії середньої за місяць температури перевищили 4°".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на вихідних, 26-27 червня, на зміну аномально спекотній погоді прийдуть зливи та грози.