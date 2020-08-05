Україні встановлено новий антирекорд з COVID-19

В Україні зафіксували черговий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус з початку пандемії - за добу виявили 1271 випадок.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок середи, 5 серпня.

Всього в країні вже підтвердили 75 490 випадків коронавірусної хвороби. Згідно з даними за попередній день одужали 40 613. Даних про видужалих за останню добу на даний момент немає.

Внаслідок хвороби в цілому в країні померло 1788 людей, з них 24 - за останню добу.

Найбільше нових випадків у Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

За попередню добу в Україні було зафіксовано 1061 новий випадок.

У світі загальна кількість померлих внаслідок інфікування коронавірусом складає 691 642, одужали 10 853 195 людей.