Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення - Ляшко

Близько 4 мільйонів громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року (Фото: Moderna Inc/Handout via REUTERS)

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безкоштовній основі для 20% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно", - написав він.

За його словами, це означає, що близько 4 мільйонів громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн.