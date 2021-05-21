Україна безкоштовно вакцинує всіх охочих - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що для закупівлі вакцин проти коронавірусу в Україні достатньо коштів, зокрема, виділено 10 млрд грн із державного бюджету.

Про це він повідомив під час звіту в парламенті про виконання урядом постанови Верховної Ради від 20 жовтня 20202 року щодо заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо безкоштовно. Дякуємо народним депутатам за виділення достатньої кількості коштів, а саме 10 мільярдів гривень, із державного бюджету. Є угода зі Світовим банком на 90 млн доларів, з яких частина буде витрачена на закупівлю вакцин. Ще 50 млн євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку для того, аби провести вакцинацію", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що за прямими контрактами з виробниками Україна має отримати 34 млн доз вкцин, ще 8 млн доз вакцин очікується в рамках механізму COVAX. "План залишається в силі: вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року", - підкреслив прем'єр-міністр.

Зокрема, разом із поставками від COVAX Україна має отримати 21,2 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech, 10 млн доз вакцини Novavax, більше 10 млн доз вакцини AstraZeneca і майже 2 млн доз вакцини Sinovac.

Також Шмигаль повідомив, що в Україні, згідно із результатами соцопитувань, зросла частка громадян, які готові вакцинуватися. "На початок року, за різними соціологічними опитуваннями, близько 30%, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ показало, що вже 63% громадян готові вакцинуватися", - сказав він.

Прем'єр-міністр назвав таке зростання кількості бажаючих вакцинуватися досягненям для уряду.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

25 березня 2021 року Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, а 09 травня 2021 року - ще півмільйона доз цієї вакцини. Вона знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX. З 18 травня, і до кінця тижня до України прибуде ще 473 850 доз цього препарату. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca- SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.

18 травня ЮНІСЕФ доставив в Україну 122 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech в межах глобальної ініціативи COVAX.

Із 18 травня і до кінця тижня до України прибуде ще 473 850 доз цього препарату.