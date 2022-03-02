Україна буде видавати російських полонених особисто їх мамам

Міністерство оборони України 2 березня прийняло рішення видавати російських полонених особисто їх мамах.

Російські мами можуть забрати своїх полонених дітей лише, якщо вони особисто приїдуть до України. Ця можливість стартувала у рамках проєкту “Повернись живим з України.

Нагадаємо, вчора, 1 березня, президент України Володимир Зеленський призначив генерала-майора Збройних сил України Миколу Жирнова на посаду голови Київської міської Військової адміністрації.

Як повідомляв "СтопКор" раніше, українці створили чат-бот для фіксації злочинів російських військових проти цивільного населення. Цей ресурс збирає фото- та відеодокази для майбутніх юридичних позовів проти РФ.

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