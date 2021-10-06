Україна - четверта у світі та друга в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

За добу 5 жовтня у світі діагностували 411 101 новий випадок коронавірусу.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на дані Worldometers.

Від коронавірусу COVID-19 загинула вже 4 830 671 людина у всьому світі. За добу від ускладнень хвороби померли 7 487 осіб. Здолали хворобу 213 701 386 осіб у світі за весь час пандемії та 489 225 за добу. Активних хворих наразі 18 039 446.

Найбільше хворих виявили у США, Великій Британії та Туреччині, у Європі - у Британії, Росії та Румунії. Україна (9 846) за кількістю нових інфікувань у світі займає 10 місце, а серед країн Європи 4 місце.

За кількістю смертей від коронавірусу протягом доби Україна (317) четверта у світі та друга у Європі - після Росії.

Нагадаємо, 5 жовтня у МОЗ повідомили, що за добу в Україні зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 317 летальних випадків.

Також нагадаємо, що на Росії від коронавірусу знову зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу - 895.