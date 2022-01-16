Україна до 2025 року планує запустити до космосу вісім супутників

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма на 2021-2025 роки передбачає виведення на орбіту восьми українських супутників. Про це розповів голова Державної космічної агенції Володимир Тафтай.

За його словами, програма містить три магістральні напрями: створення космічних систем спостереження Землі та потужної ракетної техніки, впровадження новітніх космічних технологій на ринку послуг та масштабний

Тафтай зазначив, що на орбіту виведуть один апарат середньої просторової розрізненості, шість апаратів високої просторової розрізненості (1 метр) та один апарат надвисокої просторової розрізненості (0,5 метра).

Крім того, передбачається створення ракетно-космічних комплексів важкого класу (Зеніт-7Н), ракети-носія середнього (Циклон-4М) та легкого (Циклон 1) класів, а також розробка комплексу надлегкого класу.

Також у рамках реалізації програми планується серійне виготовлення складових ракет-носіїв Антарес та Вега, створення космічних систем моніторингу навколоземного космічного простору, апаратів для дослідження іоносфери та атмосферного аерозолю, новітніх приладів для участі у міжнародних проектах спільно з NASA та Європейським. космічним агентством.

За словами Тафтая, передбачається розгортання командно-вимірювальної станції телеметричної інформації на антарктичній станції Академік Вернадський.

Крім того, заплановано створення Місячного модуля, проектування та розробка засобів, систем та приладів для перспективної Місячної місії у рамках міжнародного проекту Артеміду.

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