Україна до кінця тижня отримає майже три мільйони доз вакцини Moderna

Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в межах глобальної ініціативи COVAX. Постачання очікуються вже на цьому тижні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Для забезпечення попиту на вакцинацію, до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було доставлено понад 26 млн доз вакцин від коронавірусу.

"На залишках зараз є близько 7,5 млн доз", - уточнив Ляшко.

В Україні за минулу добу підтвердили 23 393 нових випадки коронавірусу та 720 смертей. Найбільше випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

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