Україна домовилася про поставки 10 млн доз вакцини Pfizer - ЗМІ

Україна домовилася про поставки 10 млн доз COVID-вакцини від компанії Pfizer.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

Як зазначається, переговори з керівництвом компанії вів особисто президент Володимир Зеленський.

"Договір сьогодні підписаний. Поставки почнуться найближчим часом.

Вирішуються питання логістики", - уточнив співрозмовник.

Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про створення Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19. Кінцевою метою (Плану) є охоплення щепленнями здебільшого дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до гострої респіраторної хвороби COVID-19.

В Україні ж зареєстровано три вакцини від коронавірусу - Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech і CoronaVac, розроблена Sinovac Biotech. Зараз українців прищеплюють вакциною AstraZeneca (вона ж Covishield).

Наприкінці березня президент Зеленський зробив останній крок - підписав закон, який "розблокує" поставку і тепер, за словами офіційного Києва, поставкам нічого не заважає.