Україна дозволила в'їзд іноземцям з однією дозою вакцинації від COVID-19

Кабінет міністрів України вніс зміни в правила в'їзду іноземців в країну під час пандемії COVID-19

В Україну можуть приїжджати іноземці з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й навіть після першого щеплення. Так, відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 18 серпня.

Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або документ, що підтверджує вакцинацію.

Перелік вакцин, які ВООЗ схвалила для перетину кордону України, до них відносяться препарати:

- Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою "Комірнаті";

- AstraZeneca / Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою "АстраЗенека";

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) - виробник Serum Institute of India, зареєстрована в Україні, як "Ковішелд";

- CoronaVac фірми Sinovac Biotech, відома в Україні під назвою "Коронавак";

- Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

- mRNA-1273 виробництва Moderna;

- BBIBP-CorV виробництва Sinopharm