Україна дозволила в'їзд іноземцям з однією дозою вакцинації від COVID-19

Кабінет міністрів України вніс зміни в правила в'їзду іноземців в країну під час пандемії COVID-19
В Україну можуть приїжджати іноземці з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й навіть після першого щеплення. Так, відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу, 18 серпня.
Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або документ, що підтверджує вакцинацію.
Перелік вакцин, які ВООЗ схвалила для перетину кордону України, до них відносяться препарати:
- Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer-BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою "Комірнаті";
- AstraZeneca / Oxford (AZD1222), зареєстрована в Україні під назвою "АстраЗенека";
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) - виробник Serum Institute of India, зареєстрована в Україні, як "Ковішелд";
- CoronaVac фірми Sinovac Biotech, відома в Україні під назвою "Коронавак";
- Janssen, або Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);
- mRNA-1273 виробництва Moderna;
- BBIBP-CorV виробництва Sinopharm