Україна готова надати Індії кисень - Шмигаль

Уряд України запропонував підтримку Індії, де щодоби фіксують рекордну кількість інфікувань та смертей від Covid-19. Про це повідомив прем'єр- міністр України Денис Шмигаль.

- Як і всі країни, ми звернулись до Індії та запитали, яка допомога від України може бути надана. Вони відмовились від усього, окрім кисню, - повідомив очільник уряду в ефірі програми Право на владу.

За словами прем'єр-міністра, Україна готова надати Індії кисень.

- Зараз технічно відпрацьовуються ці питання. І ми також будемо в колі держав, які підтримують Індію, - запевнив Денис Шмигаль.

Коронавірус в Індії

Станом на 5 травня в Міністерстві охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19.

Загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні становила 20 665 148.

Кількість летальних випадків вже досягла відмітки у 226 188 людей. Це найвищий показник за останні дні.

Понад 300 тис. інфікованих щодоби в Індії фіксується з 22 квітня.