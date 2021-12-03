Україна готова видати державні паспорти іноземцям-учасникам бойових дій

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що парламент має розглянути урядовий проект закону, який дозволить надати громадянство учасникам бойових дій – іноземцям, які захищають територіальну цілісність та незалежність України, – повідомляє преслужба МВС.

«Щоб отримати українське громадянство, треба вийти з іноземного. Деякі країни блокують вихід із свого громадянства, особливо тим, хто воював у східній частині нашої країни. Законопроєкт №5630 вперше дозволить отримати ID-картку бійцям, які воювали чи воюють на Донбасі. Ця проблема існує 8 років. Це буде великий крок у відновленні справедливості щодо громадян-іноземців - учасників бойових дій», – сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про розірвання додатка договору про надання послуг та анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди: огляд рішень ВС.

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