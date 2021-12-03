Україна готова запровадити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 - Ляшко

Якщо в Європі приймуть пропозицію вчених і схвалять на рівні парламенту, Україна готова повторити досвід

Україна готова запровадити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу за прикладом Європи, якщо в ЄС ухвалять таке рішення, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, наразі вакцин проти коронавірусу в Україні достатньо.

"Якщо приймуть пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України", - зазначив міністр.

Під час розробки COVID-сертифікатів Україна погоджувала всю нормативну базу відповідно до законодавства Євросоюзу, уточнив він.

"Ми й технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав Ляшко.