Україна готується відновити авіаперельоти в Ізраїль і Грузію

Перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович провів робочу зустріч з послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном, під час якої було порушено питання про відновлення авіасполучення між країнами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення між країнами після зняття відповідних обмежувальних заходів, а також перспективи подальшого співробітництва двох країн у різних інфраструктурних галузях", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Абрамович повідомив про поетапний вихід України з карантину і заявив, що зараз Мінінфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ аналізують стан готовності країн-партнерів до відкриття кордонів і прийняття міжнародних рейсів.

Раніше повідомлялося про те, що Україна домовилася з Грузією відновити з 1 липня регулярні пасажирські авіаперевезення.

Головний санітарний лікар Украины Віктор Ляшко прогнозує відновлення міжнародного авіасполучення в Україні з 15 червня, при цьому карантин в Україні планують продовжити до 22 червня.