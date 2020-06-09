Україна готує відновлення авіасполучення з п'ятьма країнами - МЗС

МЗС України веде активні переговори на двосторонньому рівні про відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає "Інтерфакс-Україна.

"Україна розглядає питання першочергового відкриття авіасполучення з тими країнами, де, крім контрольованої епідемічної ситуації, вже діє регулярне авіасполучення, а також відсутні обмеження на в'їзд громадян України. Ми активно продовжуємо опрацьовувати відповідні питання на двосторонньому рівні, і наразі є позитивні сигнали, що дають змогу очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром. Наші дипломати перебувають в активному переговорному процесі ще з цілою низкою держав, і в міру прогресу ми обов'язково інформуватимемо суспільство, - сказав Єнін.

Заступник міністра наголосив, що МЗС активно вивчає зарубіжний досвід і консультується з іноземними партнерами щодо поступового відновлення авіаційного сполучення.

"Ми, безумовно, розраховуємо, що країни, які скасували регулярне авіасполучення, поступово його відкриватимуть, розпочавши насамперед із внутрішніх рейсів. Також країни поступово зніматимуть обмеження для категорій громадян, яким дозволяється в'їзд до країни. У ЄС це стосуватиметься насамперед громадян ЄС, - пояснив він.

Крім того, заступник міністра закордонних справ зазначив, що станом на сьогодні у переважній більшості випадків країни вдаються до обмежень того чи іншого рівня, або через визначення категорій громадян, яким дозволено прилітати (наразі це стосується лише громадян країни або громадян із правом на постійне проживання), або обмежень регіонів, звідки заборонено рейси через спалах там пандемії.

"Наприклад, переважна більшість країн здійснює контроль за симптомами. Водночас окремі країни, наприклад, Австрія, Китай, Японія проводять ще й обов'язкові тестування на наявність коронавірусу після прильоту. Такі країни, як Кіпр, Сінгапур або Об'єднані Арабські Емірати проводять швидкі тести. Практично у всіх країнах є й обов'язок із самоізоляції. До Австрії, Чехії, Сербії можна в'їхати з довідкою про зроблений протягом останніх двох- чотирьох днів тест на відсутність вірусу, - додав Єнін.

Нагадаємо, міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня. При цьому внутрішні авіаперевезення запрацювали вже з 5 червня.