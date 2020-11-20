Україна має можливість зберігати COVID-вакцини при низькій температурі - МОЗ

В Україні є холодові установки для якісного зберігання вакцини від COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"Зараз багато говорять про різні повідомлення, в тому числі, від компаній, щодо холодового ланцюга вакцин, щодо умов збереження цієї вакцини. І потім різні експерти починають говорити, що Україна до чогось не готова. Це не так. Україна готова. У тому числі, в нас є і холодильні установки, які в змозі будуть зберігати вакцину навіть при температурі, якщо так буде, до мінус 70 градусів", - сказав Степанов.

Міністр додав, що у МОЗ готові до будь-якого розвитку подій, але спочатку варто дочекатися реєстрації вакцини.

Також міністр вкотре закликав українців дотримуватися встановлених карантинних обмежень.

"Я ще раз, вчергове, звертаюся до вас: світ не вигадав іншого шляху зупинки епідемії, ніж дотримання правил протиепідемічних заходів, не вигадав, у світі не існує іншого. Тому що хвороба передається від однієї людини до іншої. Вона не передається в інший спосіб, тільки якщо є відповідний контакт. Тому зупинка розповсюдження хвороби може бути єдиним шляхом. Це розірвання цього ланцюга передачі хвороб", - підкреслив міністр.

Степанов зауважив, що наразі дуже важливо виконання тих протиепідемічних заходів, які встановлені в нашій державі, зокрема - карантину вихідного дня.

"Це питання нашого самозбереження нас, українців, щоб нас не ставало менше, щоб ми дійсно перемогли цей COVID-19. Дуже важливо зараз і виконання саме карантину вихідного дня. Ми впевнені, ми спираємось на думку наших епідеміологів, які є професіоналами, які все своє життя присвятили саме боротьбі з епідеміями, спалахами різних інфекційних хвороб. І це наша думка, в якій ми впевнені: якщо ми дотримуємось цих правил, ми в змозі будемо зупинити розповсюдження хвороби тими ураганними темпами, які є", - зазначив очільник МОЗ.

Як раніше повідомлялося, вакцина від коронавірусу, яку нині розробляють американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, повинна зберігатися при температурі -70°С, що значно ускладнює її транспортування й зберігання. COVID-вакцина від американської компанії Moderna може зберігатися при кімнатній температурі - впродовж 12 діб.

Високий Замок

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