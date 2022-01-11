Україна на дві сходинки піднялася в рейтингу паспортів

Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на дві позиції і посідає 35-е місце - власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 141 країну світу. Рейтинг укладає компанія Henley & Partners, повідомляє УНН.

"Україна піднялася з 37-го на 35-е місце, уклавши договір про безвізовий доступ із французькими заморськими територіями та Оманом. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття до 141 країни світу", - йдеться у повідомленні щодо Індексу паспортів світу на I квартал року.

Останні результати рейтингу, вказують його автори, демонструють найбільший розрив у можливостях безвізових подорожей громадян з моменту створення Індексу паспортів 17 років тому. "Без урахування мінливих та тимчасових обмежень, пов'язаних з коронавірусом, власники паспортів двох азіатських країн, Японії та Сінгапуру, тепер можуть в'їжджати до 192 пунктів призначення без візи або з візою після прибуття – на 166 більше, ніж Афганістан, який перебуває на останньому місці індексу", - пояснюють укладачі.

Згідно з історичними даними Індексу паспортів, який ранжує паспорти світу за кількістю безвізових напрямків, громадяни могли загалом відвідати 57 країн у 2006 році без попереднього отримання візи. Сьогодні ця кількість зросла до 107, але за цим загальним збільшенням ховається зростаюча нерівність між країнами Глобальної Півночі та Глобального Півдня.

Наприклад, громадяни Швеція та США можуть відвідувати понад 180 напрямків без візи, тоді як власники паспортів Анголи, Камеруну та Лаосу можуть переміщатися без візи лише за 50 напрямками.

Паспорти Сінгапуру та Японії ділять перше місце в Індексі (192 безвізові напрямки), Німеччина та Південна Корея ділять друге місце з безвізовим доступом у 190 країн.

Росія (46) та країни СНД змінили свої позиції за квартал спостережень несуттєво. Республіка Білорусь (65), Казахстан (68), Азербайджан (74), Вірменія (78) змінили свої позиції завдяки укладенню договорів про безвізове переміщення з Оманом. Грузія у звітний період не укладала договорів про безвізове переміщення з іншими країнами та посідає 48-е місце з безвізовим доступом до 115 напрямків світу.

Рейтинг включає 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners - це міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації. Компанія Henley & Partners, яка працює в сфері планування місця проживання для приватних клієнтів і їх сімей, виступає як радник урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або дозволу на проживання через інвестиції.

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