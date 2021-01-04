Україна надасть Хорватії гуманітарну допомогу для подолання наслідків потужних землетрусів.

Відповідний указ 4 січня підписав президент України Володимир Зеленський, пише пресслужба Офісу президента.

Згідно з указом, надання гуманітарної допомоги Хорватії повинен забезпечити Кабінет міністрів.

Нагадаємо, потужні землетруси сталися в Хорватії 29 грудня. Підземні поштовхи тривали ще протягом декількох днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. В результаті землетрусу були зруйновані або пошкоджені понад 13 тисяч об'єктів.