Україна не повернеться до жорсткого карантину - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що суворого карантину в Україні через сплеск захворюваності на COVID-19 не буде.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

За його словами, тотального локдауну в Україні не буде, оскільки такі жорсткі обмеження можуть повністю зупинити економіку.

Нагадаємо, кілька днів тому Володимир Зеленський пообіцяв повернути жорсткий карантин в Україні,якщо кількість нових випадків коронавірусу щодня буде перевищувати 9,5 тисячі.

В Україні за останні тижні фіксують істотне зростання кількості нових хворих на COVID-19, в тому числі тяжкохворих і летальних випадків. За місяць коронавірусом заразилися майже 150 тисяч осіб.

22 жовтня Україна побила новий рекорд - 7 053 випадки за добу, померли 116 пацієнтів.