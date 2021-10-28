Україна не виконала більш як третину рішень ЄСПЛ - у Мін'юсті пояснили причини

Європейський суд із прав людини загалом виніс 1 680 рішень у справах проти України, із яких 630 досі не виконані.

Про це сказала начальник управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ Аліса Пєтухова під час конференції з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість рішень, які взагалі було ухвалено Європейським судом у справах проти України - це значна кількість. Їх було станом на вчора 1 680. З них 630 - вони є досі не виконаними, і справді Україна - одна з лідерів країн Ради Європи за кількістю рішень, які перебувають під контролем Кабінету міністрів Ради Європи", - розповіла Пєтухова.

За її словами, більшість із вказаних рішень стосуються системних і структурних проблем.

"Найбільша наша проблема - це невиконання рішень національних судів або тривале їх виконання. Це найвідоміша група справ", - зауважила Пєтухова.

Наступна проблема, на яку вона звернула увагу, - надмірна тривалість кримінальних, цивільних та адміністративних проваджень.

"Ця проблема вимагає вирішення як в адміністративній площині так і на законодавчому рівні, оскільки в нас немає у законодавстві можливості в особи отримати превентивний або певний компенсаційний засіб у зв'язку з надмірною тривалістю провадження", - пояснила посадовець.

Також важливою є проблема катування в установах попереднього ув'язнення і виконання покарань - тобто катування осіб правоохоронними органами.

"Ця проблема ще є показовою для України в тому плані, що індивідуальні заходи - вони в жодній зі справ цієї групи не були зняті з контролю Комітету міністрів... Тому що комітет міністрів очікує дуже детальну і якісну інформацію щодо проведеного ефективного розслідування вже після винесення рішення Європейського суду. Тож завдання уряду України, і це не тільки Міністерства юстиції, а в цьому випадку це саме завдання саме правоохоронних органів - довести Комітету міністрів і показати чітко, що розслідування було проведено відповідно до висновків Європейського суду. Не може справа закінчитися знову безрезультатно", - поінформувала Пєтухова.

Раніше провідний юрист секретаріату ЄСПЛ, екскерівник відділу України в Секції фільтрації скарг Дмитро Третьяков розповів Укрінформу, що Україна посідає одну з лідерських позицій за кількістю подання скарг проти держави до Європейського суду з прав людини, проте лише 10% із них визнавалися прийнятними на стадії попереднього розгляду, а 90% - відхилялися.