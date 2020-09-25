Україна оновила перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

У "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет.

Міністерство охорони здоров'я у п'ятницю, 25 вересня, оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон. Відповідний перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 19 вересня цей показник становить 109,5 активних випадків на 100 тис. населення.

У "червоний" перелік станом на 25 вересня віднесено 35 країн, зокрема Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чеська Республіка, Республіка Молдова, Угорщина.

Щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

У "зеленому" списку, серед інших країн, Румунія, Албанія, Білорусь, Польща, Туреччина, Греція, Єгипет.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 24 вересня, зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.